Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Постепенное разрушение системы контроля над вооружениями в мире происходит исключительно по вине России, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
"Нужно понимать: одна только Россия несет ответственность за подобное развитие событий, за продолжающееся разрушение архитектуры контроля над вооружениями", - написал он в распространенном госдепом комментарии к решению США выйти из Договора по открытому небу.
Помпео подчеркнул, что Вашингтон готов участвовать в договоренностях в данной сфере, если все стороны также выполняют свои обязательства.
"Мы не можем оставаться в соглашениях по контролю над вооружениями, если другая сторона нарушает их положения и если по сути эти договоренности де-факто используют как раз для подрыва мира и безопасности в мире", - отметил он.
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