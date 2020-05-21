Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 21:16

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Постепенное разрушение системы контроля над вооружениями в мире происходит исключительно по вине России, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Нужно понимать: одна только Россия несет ответственность за подобное развитие событий, за продолжающееся разрушение архитектуры контроля над вооружениями", - написал он в распространенном госдепом комментарии к решению США выйти из Договора по открытому небу.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон готов участвовать в договоренностях в данной сфере, если все стороны также выполняют свои обязательства.

"Мы не можем оставаться в соглашениях по контролю над вооружениями, если другая сторона нарушает их положения и если по сути эти договоренности де-факто используют как раз для подрыва мира и безопасности в мире", - отметил он.

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