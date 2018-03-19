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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 7:45 19.03.2018 - 07:45

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Представители высшего руководства структур национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии в минувшие выходные обсудили способы достижения денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление администрации южнокорейского президента.

Согласно документу, трехсторонние переговоры в Сан-Франциско провели советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен, а также секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

Стороны также обсудили готовящиеся встречи президента США Дональда Трампа и президента Южной Корей Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кроме этого, в заявлении говорится, что Вашингтон, Сеул и Токио подтвердили необходимость в ближайшие недели поддерживать тесное сотрудничество в связи с проблемой КНДР, а также не повторять ошибок прошлого.

В свою очередь АП уточняет, что, скорее всего, под "ошибками" имеются в виду утверждения, согласно которым ранее Пхеньян использовал переговоры о разоружении для снижения интенсивности давления на себя из-за рубежа и для ускорения секретных разработок вооружений.

С 15 по 17 марта глава МИД КНДР Ли Ён Хо побывал в Швеции и провел переговоры с министром иностранных дел этой скандинавской страны Маргот Валльстрем.

СМИ и аналитики высказывали мнение, что КНДР и Швеция обсуждали, в том числе, подготовку предстоящих переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, и Швеция, выступающая посредником, рассматривается в числе мест проведения встречи.

МИД Швеции в преддверие визита Ли Ён Хо сообщал, что переговоры будут сосредоточены на работе Швеции в качестве представителя США, Канады и Австралии в КНДР.

аю ар

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