Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 19:12

Брюссель. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Исход кризиса, вызванного распространением коронавируса COVID-19, имеет жизненно важное значение для ЕС, заявил в эфире испанского телеканала Антена 3 глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Это жизненно важный момент для Европы. Ответ, данный на этот кризис, солидарность будут определяющими для будущего этого политического проекта". - сказал он.

"Здравоохранение теперь является проблемой безопасности. Это изменит глобализацию, мир после этого будет другим - будет ли он лучше или хуже, зависит от того, что мы предпримем", - отметил Боррель.

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