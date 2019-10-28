Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 20:28

*** Российские военные полицейские в понедельник осуществляли патрулирование по трем маршрутам

Хмеймим. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Российская военная полиция продолжает патрулирование на сирийско-турецкой границе в соответствии с российско-турецким меморандумом о взаимопонимании, отряды курдов отходят из этих районов, сообщил в понедельник на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

"Военнослужащие военной полиции Вооруженных Сил РФ продолжают выполнение задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. В настоящее время отвод курдских отрядов самообороны продолжается", - сказал Бакин.

Он сообщил, что 28 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам Каракозак-Кобани-Коран и обратно; Камишлия-Факира; Камишлия-Сималька.

Кроме того, Бакин отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. По его словам, 27 октября было зафиксировано 14 обстрелов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе, в РФ.

17 октября Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия на северо-востоке Сирии. Курды должны были отвести силы от так называемой зоны безопасности.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых президенты подписали меморандум из 10 пунктов. Огласивший его текст министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что Путин и Эрдоган остановились на введении контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

В меморандуме по итогам переговоров Путина и Эрдогана, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

Согласно документу, "все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Талль-Рифата".

Стороны подтвердили решимость бороться с терроризмом на сирийской территории. "В этом контексте статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен", - говорилось в документе.

После переговоров с Эрдоганом Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом и проинформировал его о положениях меморандума. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Асад выразил поддержку принятым решениям.

23 октября вечером российские военные полицейские впервые осуществили патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии.

28 октября командование курдско-арабской коалиции "Сирийские демократические силы" сообщило о достижении договоренности с российской стороной и начале отвода своих сил от сирийско-турецкой границы в соответствии с сочинским меморандумом. В коалиции заявили, что передислоцируют свои силы на новые позиции на северо-востоке Сирии.

бп

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