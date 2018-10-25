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Берлин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Сухопутный отвод от морской магистрали "Северный поток-2" EUGAL получил от властей федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания третье необходимое разрешение на строительство магистрали, сообщает газотранспортная компания Gascade.

В августе земля Бранденбург дала разрешение на работы на своей территории. В сентябре - регуляторы Саксонии.

Партнерами Gascade по строительству 480-километровой магистрали EUGAL являются германские газотранспортные операторы Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и ONTRAS Gastransport.

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Интерфакс