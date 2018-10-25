Отвод Nord Stream 2 EUGAL получил заключительное согласование на строительство от 3-й федеральной земли
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Берлин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Сухопутный отвод от морской магистрали "Северный поток-2" EUGAL получил от властей федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания третье необходимое разрешение на строительство магистрали, сообщает газотранспортная компания Gascade.
В августе земля Бранденбург дала разрешение на работы на своей территории. В сентябре - регуляторы Саксонии.
Партнерами Gascade по строительству 480-километровой магистрали EUGAL являются германские газотранспортные операторы Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и ONTRAS Gastransport.
Ан ко ан
Интерфакс