Отвод Nord Stream 2 EUGAL получил заключительное согласование на строительство от 3-й федеральной земли

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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:25 25.10.2018 - 18:25

Берлин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Сухопутный отвод от морской магистрали "Северный поток-2" EUGAL получил от властей федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания третье необходимое разрешение на строительство магистрали, сообщает газотранспортная компания Gascade. В августе земля Бранденбург дала разрешение на работы на своей территории. В сентябре - регуляторы Саксонии. Партнерами Gascade по строительству 480-километровой магистрали EUGAL являются германские газотранспортные операторы Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и ONTRAS Gastransport. Ан ко ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс