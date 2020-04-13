Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 8:23

*** Они не должны тормозить процесс возобновления работы и учебы

Пекин. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Распространение коронавируса за рубежом неизбежно приведет к проникновению инфекции в Китай, однако отдельные завозные случаи не вызовут новой вспышки инфекции и не должны препятствовать нормальному социально-экономическому развитию страны, считает ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань.

"В настоящее время самое главное в Китае - это предотвращение возобновления эпидемии", - подчеркнул Чжун Наньшань журналистам.

В то же время, он заявил: "Отдельные незначительные случаи проникновения инфекции в Китай - это нормально, они не должны препятствовать восстановлению процесса производства и другой деятельности, они не ведут к широкомасштабной вспышке". Он добавил, что "в противном случае это нанесет большой вред экономике и жизни населения".

1гк др

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