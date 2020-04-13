*** Они не должны тормозить процесс возобновления работы и учебы
Пекин. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Распространение коронавируса за рубежом неизбежно приведет к проникновению инфекции в Китай, однако отдельные завозные случаи не вызовут новой вспышки инфекции и не должны препятствовать нормальному социально-экономическому развитию страны, считает ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань.
"В настоящее время самое главное в Китае - это предотвращение возобновления эпидемии", - подчеркнул Чжун Наньшань журналистам.
В то же время, он заявил: "Отдельные незначительные случаи проникновения инфекции в Китай - это нормально, они не должны препятствовать восстановлению процесса производства и другой деятельности, они не ведут к широкомасштабной вспышке". Он добавил, что "в противном случае это нанесет большой вред экономике и жизни населения".
1гк др