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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 12:42 16.03.2018 - 12:42

Париж. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон, отказавшийся посещать российский стенд на парижском книжном салоне, подчеркнул в пятницу важность поддержания контактов с интеллигенцией и гражданским обществом РФ.

"Важно продолжить диалог с интеллигенцией, с писателями, с гражданским обществом России. Они придают силу своему народу. Их нужно чтить и защищать", - написал он в "Твиттере".

Он добавил, что решил не посещать российский стенд, "с учетом международной обстановки".

Днем ранее президент Франции прибыл на выставку, но предупредил, что не планирует осматривать стенд, подготовленный РФ.

"Я решил не посещать официальный стенд России, чтобы выразить солидарность с нашими британскими друзьями (в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля - ИФ)", - заявил тогда Э.Макрон.

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