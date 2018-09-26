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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:18 26.09.2018 - 18:18

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В Москве расценивают выход США из ядерной сделки с Ираном как серьезную угрозу для режима нераспространения.

"Односторонний выход Соединенных Штатов из этого документа (СВПД) создает серьезную угрозу для режима нераспространения, тем более что, как многие до меня здесь подчеркивали, Тегеран четко следует взятым на себя в рамках СВПД обязательствам и это регулярно подтверждается МАГАТЭ", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН.

"Как и 50 лет назад, когда был подписан договор о нераспространении ядерного оружия, наша страна остается приверженной достижению целей избавления мира от ядерной угрозы, поэтому необходим учет всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность и в процессе переговоров должны принимать участие все страны, обладающие военно-ядерным потенциалом", - сказал С.Лавров.

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