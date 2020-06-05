Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 13:50

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Страны Шенгенской зоны, скорее всего, отменят ограничения на перемещения между ее членами не позднее самого конца июня, заявила в пятницу член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон.

"Есть большая поддержка среди многих стран-членов (зоны - ИФ), многих министров, что снятие ограничений на перемещения через внутренние границы или планы о таком снятии имели место в течение июня", - сказала она на пресс-конференции в видеоформате в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время она отметила, что некоторые страны-участники Шенгенской зоны заявили о неготовности принять подобные решения прямо сейчас. При этом, по ее мнению, ограничения должны быть в итоге сняты "в последних числах июня", хотя решение о пограничном режиме принимают страны в индивидуальном порядке.

Она уточнила, что в ЕС продолжат следить за развитием событий прежде, чем принять окончательное решение об отмене ограничений на перемещения.

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