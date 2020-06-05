Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 16:58

(дополненная версия сообщения от 14:50 мск, добавлены 5-10 абзацы)

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Страны Шенгенской зоны, скорее всего, отменят ограничения на перемещения между ее членами не позднее самого конца июня, заявила в пятницу член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон.

"Есть большая поддержка среди многих государств-членов (зоны - ИФ), многих министров, чтобы снятие ограничений на перемещения через внутренние границы или планы о таком снятии имели место в течение июня", - сказала она на пресс-конференции в видеоформате в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время еврокомиссар отметила, что некоторые страны-участницы Шенгенской зоны заявили о неготовности принять подобные решения прямо сейчас. При этом, по ее мнению, ограничения должны быть в итоге сняты "в последних числах июня", хотя решение о пограничном режиме принимают страны в индивидуальном порядке.

Она уточнила, что в ЕС продолжат следить за развитием событий прежде, чем принять окончательное решение об отмене ограничений на перемещения.

По ее словам, такое мнение получило широкую поддержку государств-членов ЕС и основано на анализе эпидемиологической обстановки COVID-19. При этом соблюдение существующих санитарных мер предосторожности остается пока необходимым.

"Следующая важная проблема заключается в том, как быть с ограничениями, введенными на внешних границах ЕС, - продолжила Йохансон. - Есть широкое согласие между государствами-членами в том, что сначала надо открыть внутренние границы, а потом идти к открытию внешних".

Она напомнила, что ныне действует рекомендация Еврокомиссии продлить ограничения на необязательные поездки между ЕС и третьими странами до 15 июня. Но почти все члены ЕС сегодня выразили четкое предпочтение продлить еще на некоторое время их действие.

"Если контроль на внутренних границах будет снят до конца июня, мы должны рассмотреть вопрос о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в ЕС (из третьих стран - ИФ) в начале июля", - сказала она.

Все страны ЕС подчеркнула Йоханссон, согласились, что этот процесс следует осуществлять в тесной координации между собой и с Еврокомиссией.

Она отметила, что официальное сообщение на этот счет будет принято на следующей неделе.

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