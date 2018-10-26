Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 20:19 26.10.2018 - 20:19

(Расширенная версия)

Верона. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Санкции ЕС против РФ не выгодны не только Италии, но и другим крупным странам Европы, заявил в пятницу председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Не надо думать, что одной только Италии выгодно добиться отказа от санкций. Германии и Франции тоже это необходимо", - сказал он журналистам, подводя итоги Евразийского экономического форума в Вероне.

"Санкции вредят не только торгово-экономическим интересам стран, но и непосредственно бизнесу и даже рядовым гражданам", - пояснил А.Фаллико.

По его мнению, именно поэтому странам ЕС нужно отказаться от практики автоматического продления срока действия ограничительных мер против РФ. "В противном случае ничего хорошего не получится", - считает А.Фаллико.

Согласно данным организаторов, в этом году в работе форума в Вероне приняли участие более 1,3 тыс. предпринимателей, представляющих 1,1 тыс. компаний из почти 40 стран. А.Фаллико отметил, что не удивлён тем, что в условиях сложной геополитической обстановки интерес к форуму у представителей бизнеса растёт. "Я считаю это логичным", - сказал он, пояснив, что в создавшихся сложных условиях компании стремятся лучше понять, как выстраивать бизнес на евразийском пространстве.

1во ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер