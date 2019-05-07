Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 18:02

*** До сих пор неясно, куда он направляется вместо ФРГ

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Визит госсекретаря США Майка Помпео в Лондон должен пройти согласно плану, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

"Визит в Лондон в среду все еще запланирован", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря МИД Великобритании.

В Лондоне 8 мая у М.Помпео запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой МИД страны Джереми Хантом. Также госсекретарь должен выступить Лондоне с речью об отношениях США и Великобритании.

После визита в Великобританию, как ожидается, М.Помпео посетит Гренландию.

Ранее во вторник стало известно, что ввиду "напряженного графика" госсекретарь США объявил об отмене планировавшегося визита в Германию. В госдепе США отметили, что М.Помпео надеется в скором времени посетить Берлин.

До сих пор неизвестно, куда направился М.Помпео вместо визита в Берлин. Журналистам, сопровождающим госсекретаря, не стали раскрывать пункт назначения до тех пор, пока они не зашли на борт самолета. Также журналистов предупредили, что возможно, они технически не смогут передавать информацию вплоть до отлета из той страны, куда направляется госсекретарь.

Ряд наблюдателей утверждает, что самолет, на борту которого находится М.Помпео, летит в восточном направлении, возможно, в сторону Израиля.

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