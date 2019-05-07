Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 22:01

Дубай. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник вечером находится с визитом в Багдаде, сообщают арабские и американские СМИ со ссылкой на источники.

Он прибыл в иракскую столицу из Финляндии. Изначально планировалось, что М.Помпео во вторник посетит Берлин, однако в последний момент американская сторона сообщила, что эта поездка не состоится из-за возникших "неотложных дел".

Сообщений о том, куда летит М.Помпео, не было несколько часов. Сопровождающие госсекретаря в поездках журналисты также не получили возможность передать такую информацию.

Обычно данные о таких перелетах скрывают в случаях визитов в "горячие точки".

Ряд американских наблюдателей, тем временем, недоумевает, что за "неотложные дела" образовались у М.Помпео в Ираке.

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