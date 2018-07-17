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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 6:18 17.07.2018 - 06:18

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин считает обвинения России во вмешательстве в американские выборные процессы проявлением внутриполитической борьбы в США, которая не должна отражаться на развитии российско-американских отношений.

"Это - внутриполитические игры в Соединенных Штатах", - сказал российский президент в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник.

Он добавил: "Не надо превращать отношения между Россией и Соединенными Штатами в заложников внутриполитической борьбы".

В.Путин отметил, что его "ничуть не интересуют" американские заявления о том, что 12 сотрудников российских спецслужб якобы были замешаны во взломе компьютеров Демократической партии США в ходе американской предвыборной кампании 2016 года.

После встречи во время совместной с Д.Трампом пресс-конференции российский президент предложил команде спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей "российский след" в американских выборах, направить России материалы, касающиеся данных обвинений, и принять участие в проверке данных.

Д.Трамп, в свою очередь, в интервью Fox News сказал, что маловероятно, чтобы Р.Мюллер воспользовался предложением В.Путина.

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