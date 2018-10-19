Отношения РФ и ЕС переживают не лучшие времена, потеряна половина товарооборота - Медведев
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Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и Евросоюза переживают трудные времена.
"Если наши партнёры готовы способствовать развитию и восстановлению отношений между РФ и Европейским союзом, мы будем только признательны, потому что мы считаем, что эти отношения в настоящий момент переживают не лучшие времена", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.
Он отметил, что за последние годы потеряна половина товарооборота с ЕС.
По словам премьера, для восстановления контактов важна готовность европейских партнёров способствовать этому процессу.
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Интерфакс