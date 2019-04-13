Берлин. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Мир собаководства способен преодолевать любую политическую напряженность в отношениях, заявил в интервью "Интерфаксу" пресс-секретарь и эксперт Союза германского собаководства Удо Коперником (Verband fur das Deutsche Hundewesen, VDH).
По его словам, это касается и отношений специалистов по разведению собак из РФ и ФРГ.
"И хотя политический климат сейчас не такой приятный, как, может быть, 20 лет назад, мир друзей собак другой: он все это преодолевает", - сказал У.Коперник, отвечая на вопрос о влиянии политической напряженности и нынешних отношений России и Германии на отрасль собаководства.
"Мы общаемся и с охотниками, и со спортсменами, и с участниками выставок... Эти люди живут в своем идеальном мире и радуются замечательной возможности общения", - отметил он.
При этом эксперт указал, что у Германии, как это было и раньше, "отношения с Россией лучше, чем у других стран ЕС".
У.Коперник добавил, что в ФРГ известны многие русские породы. Особой популярностью, по его словам, в последнее время пользуется русский черный терьер.
Союз германского собаководства - это ассоциация, участники которой представляют преимущественно союзы заводчиков племенных собак и спортивное собаководство.
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