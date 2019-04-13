Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 10:00

Берлин. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Мир собаководства способен преодолевать любую политическую напряженность в отношениях, заявил в интервью "Интерфаксу" пресс-секретарь и эксперт Союза германского собаководства Удо Коперником (Verband fur das Deutsche Hundewesen, VDH).

По его словам, это касается и отношений специалистов по разведению собак из РФ и ФРГ.

"И хотя политический климат сейчас не такой приятный, как, может быть, 20 лет назад, мир друзей собак другой: он все это преодолевает", - сказал У.Коперник, отвечая на вопрос о влиянии политической напряженности и нынешних отношений России и Германии на отрасль собаководства.

"Мы общаемся и с охотниками, и со спортсменами, и с участниками выставок... Эти люди живут в своем идеальном мире и радуются замечательной возможности общения", - отметил он.

При этом эксперт указал, что у Германии, как это было и раньше, "отношения с Россией лучше, чем у других стран ЕС".

У.Коперник добавил, что в ФРГ известны многие русские породы. Особой популярностью, по его словам, в последнее время пользуется русский черный терьер.

Союз германского собаководства - это ассоциация, участники которой представляют преимущественно союзы заводчиков племенных собак и спортивное собаководство.

1тф вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!