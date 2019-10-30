Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 15:44

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в послы США в РФ, первый замгоссекретаря Джон Салливан заявил в среду, что хотя отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако сотрудничество с Москвой является необходимым.

"Наши отношения с Россией пришли в упадок после "холодной войны", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в среду.

"И все же необходимость принципиального взаимодействия с Россией так же важна для наших национальных интересов, как и прежде", - отмечается в заявлении.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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