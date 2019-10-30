Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:12

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в послы США в РФ, первый замгоссекретаря Джон Салливан заявил в среду, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако в тоже время сотрудничество с Москвой является необходимым.

"Наши отношения с Россией пришли в упадок после "холодной войны", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в среду.

"И все же необходимость принципиального взаимодействия с Россией так же важна для наших национальных интересов, как и прежде", - отмечается в заявлении.

Салливан пояснил, что Россия имеет статус "ядерной сверхдержавы", а это, в свою очередь, "требует стабильных дипломатических отношений с российским правительством", в частности, в области контроля над вооружениями и борьбе с терроризмом.

В то же время в заявлении упоминаются такие с точки зрения Вашингтона "злонамеренные действия России", как попытки вмешаться в выборы США, "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и Грузии", "использование оружия массового уничтожения при попытках устранить своих сограждан за рубежом", нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, нарушение прав человека.

Салливан добавил, что в случае, если он станет послом США в РФ, то он будет взаимодействовать с Россией и в сфере культуры.

Ранее в октябре стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Салливана на пост посла в РФ.

В США функцию утверждения на пост посла выполняет сенат. Если его кандидатуру одобрят, то он сменит в Москве Джона Хантсмана.

1ви аю бп

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