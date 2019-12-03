Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 8:09

Стамбул. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не намерен ставить отношения с Россией в зависимость от сотрудничества с НАТО.

"Наши хорошие отношения с Россией и другими странами не являются альтернативой (отношениям) с нашими союзниками (по НАТО)", - сказал он перед поездкой в Лондон на саммит НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно выражал обеспокоенность в связи с приобретением Турцией российских ЗРС С-400.

Вашингтон со своей стороны грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Эрдоган в свою очередь утверждал, что вопрос размещения российских систем ПВО С-400 в Турции не имеет никакого отношения к НАТО, однако признал необходимость принятия ряда шагов по вопросу С-400 в соответствии с правилами альянса.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын отмечал, что "системы С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или в системы ПВО НАТО".

Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года. Турецкие руководители заверяют, что не намерены отказываться от этих систем ПВО.

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