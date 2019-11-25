Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 17:07

Вашингтон. 25 ноября. ИНТРЕФАКС - Посол США в Южном Судане Томас Хушек отозван и вернется в Вашингтон для консультаций, сообщила в понедельник представитель госдепа США Морган Ортагус.

Причиной отзыва стала "неудача с формированием обновленного переходного правительства" в стране к установленному сроку 12 ноября.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь отметил, что США "будут работать с регионом, чтобы поддержать усилия по достижению мира и успешного политического перехода в Южном Судане".

1ви ар

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