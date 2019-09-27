Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 13:23

Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Британский танкер Stena Impero, который удерживался Ираном на протяжении двух месяцев, в пятницу после выхода из порта Бендер-Аббас вошел в территориальные воды Омана, следует данных системы мониторинга передвижения судов AIS.

В настоящее время он находится приблизительно в семи часах хода от Порт-Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах, куда он направляется.

Как сообщалось, в пятницу Иранская организация портов и морского судоходства подтвердила, что задержанный танкер Соединенного Королевства покинул порт Бендер-Аббас.

Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана за нарушение правил международного судоходства в Ормузском проливе.

Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

В середине августа иранский танкер был освобожден. Власти Гибралтара пояснили, что отклонили запрос Вашингтона, поскольку судно не нарушало местные и европейские законы.

1нв ав

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