Этот контент был опубликован 16 ноября 2019 г. 23:19

Берлин. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Норвежец Фруде Берг, осуждённый в РФ за шпионаж, вернулся на родину, сообщают СМИ Норвегии.

Самолёт, на борту которого находился Берг, совершил перелёт в Осло. В Норвегии Берга ждали члены его семьи, отмечается в сообщениях.

Ранее стало известно, что Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Фруде Берга. В канцелярии премьера Норвегии пояснили, что Берга доставили из РФ в Литву.

Освобождение Берга было произведено в рамках обмена заключенными между РФ и Литвой.

"Двое литовских граждан Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис успешно возвращены в Литву и на пути к своим семьям. Одновременно с гражданами Литвы, норвежский подданный Фруде Берг был сегодня возвращен и передан посольству Норвегии в Литве. Одновременно с этим двое российских граждан были переданы Российской Федерации", - сообщил ранее офис главы литовского государства Гитанаса Науседы.

В сообщении отмечалось, что обмен состоялся в пятницу на российско-литовской границе.

Ранее в пятницу президент Литвы Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

1во тг

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