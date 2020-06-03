Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 10:34

Дубай. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Иранский профессор Сирус Асгари, с которого американский суд в ноябре 2019 года снял обвинения в промышленном шпионаже, вернулся на родину, сообщают в среду ливанское издание "Дейли стар".

Обвинения против Асгари выдвинули в 2016 году, когда он находился в штате Огайо в командировке от Технологического университета имени Шарифа в Тегеране. Впоследствии, по словам Асгари, его поместили в центр задержания в штате Луизиана, где держали в условиях антисанитарии, и отказывали ему в праве вернуться на родину, несмотря на снятие обвинений.

Накануне в МИД Ирана уточнили, что возвращение 59-летнего Асгари в Иран откладывалось, потому что он оказался инфицирован коронавирусом. При этом в министерстве опровергли предположения, что отправка Асгари в Иран стала частью обмена заключенными с США.

Позднее иранские СМИ распространили кадры с Асгари в маске, который воссоединяется с семьей по прибытии в Иран.

В мае представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил о готовности провести без предварительных условий полный обмен заключенными с США.

До этого в 2019 году Тегеран и Вашингтон, отношения между которыми резко ухудшились за последние годы, обменяли американского студента Вана Сюиэ, находившегося три года в иранском заключении по обвинению в шпионаже, на иранского биолога Массуда Сулеймани, обвинявшегося в США в нарушении американского санкционного режима.

1аю ав

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