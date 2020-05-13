Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 18:20

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Неконтролируемое схождение с орбиты отработавшей 20-тонной основной ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" в понедельник могло привести к ее падению на Нью-Йорк, сообщили американские эксперты специализированного издания Ars Technica.

"До того, как она вошла в атмосферу Земли, траектория падения основной ступени прошла прямо над Нью-Йорком. Если бы она вошла в атмосферу на 15 минут раньше, то ее обломки могли бы обрушиться на самый большой город в США", - отметило издание.

5 мая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5В", стартовавшая с космодрома Вэньчан, вывела на орбиту прототип пилотируемого корабля нового поколения, который через пять дней успешно вернулся на Землю.

Отработавшая ступень носителя в неконтролируемом режиме сошла с орбиты в понедельник и упала в Атлантику вблизи Западной Африки.

По словам американского эксперта из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана МакДауэлла, эта ступень китайской ракеты является самым большим с 1991 года объектом, который в неуправляемом режиме сходил с орбиты.

По сообщению 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США вход в атмосферу ступени ракеты "Чанчжэн-5В" произошел в понедельник в 11:33 по времени Восточного побережья США (18:33 мск) над Атлантическим океаном. На тот момент ступень находилась на высоте 80 км и быстро снижалась.

МакДауэлл сообщил, что, по имеющимся данным, ряд обломков отработавшей ступени китайской ракеты упал на территории западноафриканского государства Кот-д'Ивуар.

1нв ар

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