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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 14:25 01.07.2018 - 14:25

Лондон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Учения по отработке действий властей на случай кончины королевы были проведены в столице Великобритании, сообщила The Times.

В четверг вице-премьер кабинета министров Дэвид Лидингтон провел совещание с министрами правительства, на котором обсуждалось, какие меры будут приняты в день кончины монарха, когда премьер должен будет обнародовать эту новость, объявив 10-дневный траур.

Как сообщают СМИ, учения не вызваны озабоченностями состоянием здоровья королевы, а являются частью плана под кодовым названием "Лондонский мост".

Один из источников издания сообщил, что ранее в таких учениях министры участия не принимали, они были приглашены впервые.

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