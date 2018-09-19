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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 9:35 19.09.2018 - 09:35

*** Шапиро рассказала, что обнаружила супруга в мужском туалете без сознания с пеной изо рта

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Модель Анна Шапиро, госпитализированная вместе с мужем 16 сентября с тяжелым отравлением из одного из ресторанов в британском городе Солсбери, назвала этот инцидент покушением со стороны российских спецслужб, пишет газета "Сан".

А.Шапиро утверждает, что ее отец был высокопоставленным военным в российской армии, а сама она была вынуждена уехать в Великобританию после "получения писем с угрозами".

По ее словам, ее хотели убить после того, как она "отвернулась от родины".

При этом в британских спецслужбах полагают, что для отравления возможно был использован крысиный яд.

А.Шапиро и ее муж Алекс Кинг были госпитализированы 16 сентября из ресторана Prezzo в Солсбери. 42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии и борется за свою жизнь, отмечается в сообщении.

А.Шапиро рассказала, что обнаружила супруга в мужском туалете без сознания с пеной изо рта.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервнопаралитического вещества "Новичок", в Лондоне считают, что российские спецслужбы причастны к этому инциденту. В Москве категорически отвергают эту версию.

Накануне полиция в Солсбери заявила, что недавний инцидент с моделью и ее мужем не связан с "Новичком".

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