Отравившаяся в ресторане Солсбери российская модель утверждает: ее хотели убить после того, как она "отвернулась от родины" - СМИ
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*** Шапиро рассказала, что обнаружила супруга в мужском туалете без сознания с пеной изо рта
Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Модель Анна Шапиро, госпитализированная вместе с мужем 16 сентября с тяжелым отравлением из одного из ресторанов в британском городе Солсбери, назвала этот инцидент покушением со стороны российских спецслужб, пишет газета "Сан".
А.Шапиро утверждает, что ее отец был высокопоставленным военным в российской армии, а сама она была вынуждена уехать в Великобританию после "получения писем с угрозами".
По ее словам, ее хотели убить после того, как она "отвернулась от родины".
При этом в британских спецслужбах полагают, что для отравления возможно был использован крысиный яд.
А.Шапиро и ее муж Алекс Кинг были госпитализированы 16 сентября из ресторана Prezzo в Солсбери. 42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии и борется за свою жизнь, отмечается в сообщении.
А.Шапиро рассказала, что обнаружила супруга в мужском туалете без сознания с пеной изо рта.
В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервнопаралитического вещества "Новичок", в Лондоне считают, что российские спецслужбы причастны к этому инциденту. В Москве категорически отвергают эту версию.
Накануне полиция в Солсбери заявила, что недавний инцидент с моделью и ее мужем не связан с "Новичком".
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Интерфакс