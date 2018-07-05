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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 14:07 05.07.2018 - 14:07

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Британский министр внутренних дел Саджид Джавид в четверг заявил, что нет данных, указывающих на то, что отравившаяся в британском городе Эймсбери пара посещала те же места, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Нет данных, свидетельствующих о том, что мужчина или женщина, которые находятся в больнице, посещали какие-либо из мест, которые ранее посещали Скрипали (и где, как предполагается, могли быть отравлены - ИФ)", - сказал он, выступая в палате общин в четверг.

"Наше предположение заключается в том, что пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в другом месте, расположенное не в тех зонах, в которых мы проводили нашу первоначальную операцию по ликвидации (следов нервно-паралитического вещества - ИФ)", - добавил он.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

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