Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Чарльз Роули, который летом прошлого года в Эймсбери отравился веществом, которое британская полиция называет "Новичком", встретился в субботу в российской дипмиссии с послом Александром Яковенко, чтобы "узнать правду", сообщила газета Sunday Mirror.

"Чарли нужна только правда. Ему нужны ответы на вопросы, мучившие его с тех пор, как он и Дон (Дон Стерджес, скончавшаяся подруга Чарли - ИФ) отравились девять месяцев назад", - пишет издание.

По ее данным, на встрече с британцем А.Яковенко отверг все обвинения в адрес России, и даже "предположил, что за убийством могут стоять Америка или Чехия, или Портон-Даун (британская лаборатория - ИФ)", - говорится в публикации.

"Он (российский посол - ИФ) сказал, что единственными странами, которые сейчас производят "Новичок", являются США и Чехия. Я спросил, не думает ли он, что Британия совершила нападение. Он сказал, что не знает, потому что британское правительство ничего ему не говорит, но Америка - единственное место, откуда, по его мнению, мог появиться "Новичок", цитирует издание Ч.Роули.

"Мне понравился посол, но мне показалось смешным, что он пытался оправдать Россию и показать, что она не несет никакой ответственности. Я рад, что встретился, я узнал много нового из того, чего не знал ранее. Но я по-прежнему считаю, что атаку совершила Россия", - сказал британец газете.

Ч.Роули также рассказал, что попросил А.Яковенко организовать ему личную встречу с презентом РФ Владимиром Путиным, на что посол ответил, что передаст его просьбу в Москву, пишет Sunday Mirror.

30 июня прошлого года в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджес, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Д.Стерджес скончалась. В доме Ч.Роули полиция обнаружила емкость с нервно-паралитическим веществом "новичок", идентичным тому, от которого пострадали Скрипали, и объединила расследование этих двух случаев.

Сын погибшей от отравления Дон Стерджес, 20-летний Эван Хоуп, обратился с письмом к В.Путину, в котором попросил российского президента позволить британским следователям допросить подозреваемых в убийстве его матери и сделать так, чтобы "правосудие восторжествовало".

В Кремле на это заявили, что президент РФ не будет отвечать на письмо сына британки.

На вопрос журналистов, не собирается ли В.Путин лично ответить на письмо британца, 11 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Это совсем не обязательно".

"Дело в том, что посол РФ назначается указом президента РФ. Собственно, он и является чрезвычайным и полномочным послом, и имеет все полномочия говорить от имени Российской Федерации", - сказал Д.Песков.

Он отметил при этом, что автор письма "господин Хоуп уже был проинформирован российским дипломатическим ведомством в Великобритании".

"Вы слышали соответствующее заявление нашего посольства, готовность дать все необходимые пояснения, которые зиждятся прежде всего на том, что именно российская сторона с самого начала была инициатором полного и комплексного сотрудничества с целью пролить свет над этим инцидентом", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "к сожалению, эта инициатива Российской Федерации не была встречена взаимностью со стороны британских властей - наверное это главное, что нужно знать господину Хоупу".

1гк ки

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