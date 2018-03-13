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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 4:32 13.03.2018 - 04:32

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании "явно исходит из России" и "безусловно вызовет ответную реакцию", приводит слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Р.Тиллерсона, он не знает, было ли российское правительство причастно каким-либо образом к отравлению.

Р.Тиллерсон назвал инцидент "действительно вопиющим актом".

Как сообщалось ранее в понедельник, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами парламента.

В Москве считают "цирковым шоу" и "сказками" заявления Т.Мэй о вероятной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Это цирковое шоу в британском парламенте", - заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, "прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Йф ак

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