Отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома Скрипаля менее чем за сутки до ухудшения его самочувствия, считают в британской полиции
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Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Британская полиция полагает, что отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери не более чем за сутки до того, как ему стало плохо, сообщает в среду газета "Гардиан".
Так, газете стало известно, что, по данным следствия, нервнопаралитическое вещество нанесли на ручку двери после приезда к С.Скрипалю его дочери Юлии 3 марта.
Сообщается, что девушка не выходила из дома вплоть до 9.15 утра по местному времени 4 марта, когда они с отцом на автомобиле отправились в Солсбери. В 16.15 по местному времени Скрипалей обнаружили без сознания на лавочке в центре Солсбери.
Газета отмечает, что определение временных рамок "позволило следователям сконцентрировать ресурсы на работе по выявлению ответственных".
Кроме того газета сообщает, что полицейский Ник Бейли, который также пострадал из-за отравления нервнопаралитическим веществом, 4 марта был в составе группы стражей порядка, обыскавших дом Скрипалей.
Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что у британской полиции есть несколько линий расследования, которые она пока не может обсуждать.
На данный момент в Солсбери работает порядка 100 сотрудников отдела полиции по борьбе с терроризмом, сообщила британская полиция.
Полиция опросила порядка 900 свидетелей и просмотрела более 4 тыс. часов записей с камер наблюдения. Было собрано порядка 2,3 тыс. вещественных доказательств.
Ю.Скрипаль выписали из больницы 9 апреля. Вскоре после этого, ее отец также пошел на поправку. Он покинул госпиталь 18 мая.
С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.
В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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Интерфакс