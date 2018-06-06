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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 10:25 06.06.2018 - 10:25

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Британская полиция полагает, что отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери не более чем за сутки до того, как ему стало плохо, сообщает в среду газета "Гардиан".

Так, газете стало известно, что, по данным следствия, нервнопаралитическое вещество нанесли на ручку двери после приезда к С.Скрипалю его дочери Юлии 3 марта.

Сообщается, что девушка не выходила из дома вплоть до 9.15 утра по местному времени 4 марта, когда они с отцом на автомобиле отправились в Солсбери. В 16.15 по местному времени Скрипалей обнаружили без сознания на лавочке в центре Солсбери.

Газета отмечает, что определение временных рамок "позволило следователям сконцентрировать ресурсы на работе по выявлению ответственных".

Кроме того газета сообщает, что полицейский Ник Бейли, который также пострадал из-за отравления нервнопаралитическим веществом, 4 марта был в составе группы стражей порядка, обыскавших дом Скрипалей.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что у британской полиции есть несколько линий расследования, которые она пока не может обсуждать.

На данный момент в Солсбери работает порядка 100 сотрудников отдела полиции по борьбе с терроризмом, сообщила британская полиция.

Полиция опросила порядка 900 свидетелей и просмотрела более 4 тыс. часов записей с камер наблюдения. Было собрано порядка 2,3 тыс. вещественных доказательств.

Ю.Скрипаль выписали из больницы 9 апреля. Вскоре после этого, ее отец также пошел на поправку. Он покинул госпиталь 18 мая.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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