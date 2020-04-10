Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 18:24

Мадрид. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару, который неоднократно выражал сомнения относительно правильности жестких мер по борьбе против пандемии коронавируса, посетил в пятницу больницу, аптеку и жилой дом в столице, не надев маски, сообщает портал G1.

Болсонару по пути разговаривал с людьми, фотографировался со сторонниками, общался с теми, кто подходил к нему на улице. Многие ему аплодировали. Некоторые люди, напротив, выкрикивали в его адрес негативные высказывания.

Ни на нем, ни на сотрудниках его службы безопасности не были надеты скрывающие лицо маски.

Также Болсонару совершил прогулку по столице Бразилии вечером в четверг, он зашел в булочную. Там он фотографировался и обнимался с людьми. При этом на нем также не было никаких средств защиты, даже маски. Вместе с ним были некоторые члены его администрации.

Видеозапись с прогулкой Болсонару по городу выложил в соцсетях его сын Эдуарду.

На прошлой неделе Болсонару в обращении к народу в связи с коронавирусом перестал открыто критиковать меры социальной изоляции, бьющие по экономике, но заявил, что его миссия - спасать жизни, не забывая о рабочих местах.

В Бразилии заражение коронавирусом выявлено у 18,1 тыс. человек, скончались более 950 человек.

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