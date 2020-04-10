Мадрид. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару, который неоднократно выражал сомнения относительно правильности жестких мер по борьбе против пандемии коронавируса, посетил в пятницу больницу, аптеку и жилой дом в столице, не надев маски, сообщает портал G1.
Болсонару по пути разговаривал с людьми, фотографировался со сторонниками, общался с теми, кто подходил к нему на улице. Многие ему аплодировали. Некоторые люди, напротив, выкрикивали в его адрес негативные высказывания.
Ни на нем, ни на сотрудниках его службы безопасности не были надеты скрывающие лицо маски.
Также Болсонару совершил прогулку по столице Бразилии вечером в четверг, он зашел в булочную. Там он фотографировался и обнимался с людьми. При этом на нем также не было никаких средств защиты, даже маски. Вместе с ним были некоторые члены его администрации.
Видеозапись с прогулкой Болсонару по городу выложил в соцсетях его сын Эдуарду.
На прошлой неделе Болсонару в обращении к народу в связи с коронавирусом перестал открыто критиковать меры социальной изоляции, бьющие по экономике, но заявил, что его миссия - спасать жизни, не забывая о рабочих местах.
В Бразилии заражение коронавирусом выявлено у 18,1 тыс. человек, скончались более 950 человек.
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