Отряды самообороны курдов сосредоточатся на борьбе с ИГИЛ на востоке от Евфрата

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 10:30

Стамбул. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Вооружённые формирования Высшего курдского совета - Отряды народной самообороны (YPG) в пятницу завили, что в связи с предстоящим вторжением турецких войск в Сирию и вынужденным отходом с удерживаемых позиций они сосредоточатся на борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) к востоку от Евфрата.

"В связи с угрозой вторжения турецкого государства в северную Сирию мы, как народные отряды самообороны, после вывода наших войск из Манбиджа заявляем, что наши силы будут сосредоточены на борьба с ИГИЛ на всех фронтах на востоке Евфрата", - отмечается в заявлении.

Сирийские курды также призвали Дамаск занять районы на северо-востоке страны, из которых они ушли.

"Мы предлагаем сирийским правительственным силам, которые обязаны защищать страну и границы, установить контроль над районами, из которых выведены наши силы, в частности из Манбиджа, и защитить эти районы от турецкого вторжения", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, на текущей неделе было зафиксировано прибытие в район турецкого города Килис на границе с Сирией эшелонов с большим количеством тяжелой бронетехники, артиллерии и военнослужащими

По шоссе в Килис также прибыли автоколонны с военной техникой, в том числе, бронемашины и трейлеры с зачехленным грузом.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам, что Анкара в соответствии с планами продолжает готовиться к операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. "Все (военная операция - ИФ) спланировано и предусмотрено. Все идет согласно плану и с соблюдением расписания", - приводит слова Х.Акара турецкая газета "Хюрриет".

Министр также заявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с представителями США по вопросу договоренностей Анкары и Вашингтона в отношении сирийского города Манбидж.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале антитеррористической операции на сирийской территории восточнее реки Евфрат. Однако 21 декабря Р.Эрдоган сообщил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом принял решение перенести на более поздний срок начало операции. На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена.

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