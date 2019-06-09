Этот контент был опубликован 9 июня 2019 г. 19:31

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Десантно-вертолетный корабль-док Albion с батальоном морской пехоты и фрегат Kent британского Королевского ВМФ в воскресенье, пройдя датский пролив Большой Бельт, вошли в акваторию Балтийского моря для участия в начавшихся там натовских военно-морских учениях BALTOPS 2019, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

В ежегодных, 47-х по счету учениях BALTOPS 2019, которые продлятся до 21 июня, участвуют корабли из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока. Всего в них задействовано не менее 44 кораблей и двух подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих.

В воскресенье, в первый день учений в море из германского города Киля, где была сосредоточена натовская группировка, вышли 35 боевых кораблей. В настоящее время они выполняют задания в юго-западной части Балтики у побережья Германии.

Учения проводятся под командованием недавно воссозданного для противодействия ВМФ РФ на Атлантике 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику.

В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Как сообщал "Интерфакс", в минувший четверг не менее 15 боевых кораблей НАТО, в том числе десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту, вошли в акваторию Балтийского моря.

С апреля месяца в Балтийском море уже находятся на патрулировании корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО, в состав которой входят эсминец ВМС США Gravely, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, фрегат британского королевского ВМФ Westminster, а также испанский, турецкий и польский фрегаты.

BALTOPS станет первой проверкой готовности возглавляемых Великобританией объединенных экспедиционных сил в составе 3 тыс. военнослужащих из стран-членов НАТО и партнеров блока. Их основу составляет батальон британских морских пехотинцев, который размещен на десантном корабле Albion.

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