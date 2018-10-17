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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 15:43 17.10.2018 - 15:43

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Универсальный десантный корабль-вертолетоносец ВМС Франции "Диксмюд" (типа "Мистраль") в среду вышел из британского порта Портсмут, где он находился с однодневным визитом, взяв курс к берегам Норвегии для участия в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture 2018, сообщили британские СМИ.

Вместе с ним в район учений направляются французские фрегаты "Бретань" и "Латуш Тревиль", а также корабль поддержки и обеспечения "Сомма".

Как сообщалось, к берегам Норвегии уже подошла авианосная ударная группа ВМС США во главе атомным авианосцем "Гарри Трумэн".

Тем временем, к норвежскому побережью также приближаются корабли амфибийно-десантной группы ВМС США. В ее состав входят флагман ударной группы авианесущий универсальный десантный корабль "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк" и десантный корабль-док "Ганстон Холл". На борту десантных кораблей размещен экспедиционный батальон морской пехоты численностью две тысячи военнослужащих.

Крупнейшие после окончания "холодной войны" учения НАТО Trident Juncture c участием сухопутных войск, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и вблизи ее берегов.

В учениях примут участие более 45 тыс. военнослужащих, 130 боевых самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц боевой техники.

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