Этот контент был опубликован 12 мая 2019 г. 3:48

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Если Китай хочет избежать более серьезных для себя последствий введения тарифов на экспорт своих товаров в США, то ему следует заключить торговое соглашение сейчас, а не рассчитывать на приход к власти в Соединенных Штатах демократов на выборах 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп.

"Думаю, Китай считает, что после того, как его так сильно поколотили на недавних переговорах, ему следует дождаться следующих выборов (в США - ИФ) в 2020 году в надежде, что ему повезет, и победят демократы. В этом случае они смогут продолжить грабить США на $500 млрд в год", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

По итогам 2018 года, экспорт Китая в США достиг $478,42 млрд, импорт американской продукции - $155,10 млрд.

Д.Трамп добавил: "Единственная проблема в том, что они знают, что я одержу победу (наилучшая ситуация в экономике и рост числа рабочих мест в истории США, а также многое другое)".

При этом президент подчеркнул: "Сделка для них (китайцев - ИФ) будет намного хуже, если переговоры состоятся во время моего второго срока. Для них было бы мудрее действовать сейчас, хотя я люблю собирать БОЛЬШИЕ ТАРИФЫ (заглавными буквами в тексте Д.Трампа - ИФ)".

В Вашингтоне 9-10 мая в условиях повышения США тарифов на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25% прошел 11-й раунд американо-китайских переговоров по торговым разногласиям, который завершился без подписания соглашения.

Китай не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли, заявил глава китайской делегации на переговорах заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

"По принципиальным вопросам мы ни в коем случае не пойдем на уступки", - сказал он в интервью центральному телевидению Китая.

Вместе с тем, отметил вице-премьер, переговоры в Вашингтоне показали общность позиций сторон по многим вопросам, а также выявили сохраняющиеся разногласия.

Он подтвердил, что в ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующие ответные меры, хотя и выразил надежду на то, что Вашингтон в этом вопросе будет проявлять сдержанность.

По его словам, взаимное повышение тарифов "не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни остального мира".

Тем не менее, он подчеркнул: "Китай этого не боится, этого не боится и вся китайская нация".

Лю Хэ проинформировал, что стороны договорились о продолжении переговоров, на этот раз в Пекине.

В то же время, президент США Д.Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Президент дал нам указание начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт китайских товаров, который оценивается примерно в $300 млрд", - сообщил Р.Лайтхайзер журналистам в Вашингтоне в ночь на субботу по московскому времени.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.

Президент США Д.Трамп заявил накануне, что Китай "сорвал" соглашение по торговле между двумя странами, которое считалось практически готовым к подписанию.

1гк тг

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