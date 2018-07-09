Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 20:26 09.07.2018 - 20:26

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не изменил своих планов по визиту в Британию в связи с отставкой главы МИД этой страны Бориса Джонсона, сообщила в понедельник американским журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент готов к рабочему визиту к премьер-министру (Терезе Мэй - ИФ) 13 июля, и дальнейшее укрепление особенных отношений США и Британии", - отметила она, отвечая на вопрос о визите в Британию в свете последних событий в Лондоне.

Ранее с поста главы МИД Британии ушел Б.Джонсон. Он объяснил свое решение разногласиями с Т.Мэй по поводу реализации Brexit. Лондон пока не объявил, кто возглавит министерство.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line