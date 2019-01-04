Отстоять "европейскую цивилизацию" ЕС сможет с участием России - Чижов

Брюссель. 4 января. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в интервью "Интерфаксу" высказал мнение, что есть признаки того, что нынешняя концепция евроинтеграции изживает себя.

"Не могу сказать, что они полностью неправы. Это признаки заката не столько Евросоюза, сколько самой концепции евроинтеграции в ее нынешнем виде как отражения западноцентричного варианта глобализации", - сказал российский дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать заявления некоторых политиков о том, что якобы появились признаки заката ЕС.

"Что такое Евросоюз и весь процесс евроинтеграции? Это можно считать региональным измерением глобализации, - продолжил В.Чижов. - Оно, как в прошедшем году убедились, наверное, все, не является больше доминирующим. Об этом, кстати, довольно откровенно говорили и руководители Евросоюза. В том числе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который говорил, что Европа, то есть Евросоюз в их представлении, - самый маленький из континентов, он начал отставать".

Это объективное явление, считает постпред. "Действительно, что будет делать Европа на фоне растущих сегодня экономических гигантов в Азии, а завтра, гипотетически, - в Латинской Америке, послезавтра - в Африке? Будет сидеть перед зеркалом и гордиться своими ценностями? Ее исторический шанс, имея в виду, что вопрос о возврате доминирующего положения, которое у европейцев было в 19 веке, сейчас не стоит, заключается в том, чтобы удержать хотя бы имеющиеся позиции в сегодняшнем мире глобализации", - сказал В.Чижов.

По его словам, "единственный путь к этому - прислушаться к тому, что говорит Россия в плане формирования общего евразийского пространства - экономического и гуманитарного".

"Вообще опираться в отстаивании того, что мы знаем как "европейскую цивилизацию", не только на самих себя, но и на другие столпы цивилизации евразийской, а именно - на Россию и страны Евразийского экономического союза", - добавил глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе.

Полностью интервью В.Чижова будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.

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