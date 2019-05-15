Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 20:09

Сочи/Берлин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - "Безмолвие" в отношениях России и Запада должно быть прервано, заявила в среду глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

"Рада быть в Сочи вместе с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, президентом Путиным и главой МИД Лавровым на начале Сочинского диалога. Ключевой аспект сотрудничества между Россией и Австрией заключается в возможности установить реальные контакты между народами, в частности, в области культуры. Надо прервать нынешнее безмолвие между Россией и Западом", - написала Кнайссль в своем твиттере.

1кю ар ав

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