Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 13:59

Белград. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил под вопрос способность Евросоюза посредничать в урегулировании отношений между Белградом и Приштиной после того, как косовоалбанская полиция провела спецоперацию в населенных сербами районах Косово.

"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", - сказал Володин в понедельник на заседании парламента Сербии.

"Отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной", - сказал он.

"Мы считаем, все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность",- сказал Володин, добавив, что интересы суверенной Сербии должны учитываться в полном объеме в соответствии с международным правом.

28 мая был избит и задержан в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере Косово российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению спецоперации, и занимался "антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность". Сербские СМИ, в свою очередь, утверждают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с травмами глаза и челюсти. Вскоре Краснощеков был переведен в больницу в Белграде.

1на яч

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