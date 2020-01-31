Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 12:53

Брюссель. 31 января. ИНТЕРФАКС - Ирландия столкнется с огромной опасностью в том случае, если после Brexit в переходный период до конца 2020 года Брюссель и Лондон не добьются торгового соглашения, заявил в пятницу премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Неспособность обеспечить торговую сделку станет серьезной угрозой, смертельной угрозой для нашей экономики 2021 года, так что нам нужна сделка", - приводят западные СМИ слова премьера, сказанные в Дублине.

Он отметил, что сторонам придется нелегко в связи с переговорами после Brexit.

"Неважно, что случится - (на новой границе с Великобританией - ИФ) будут и бюрократия, и проверки, потому что дела не могут идти как прежде", - также заявил премьер.

Он поблагодарил ЕС за поддержку Ирландии в ситуации с Brexit и добавил, что выход Великобритании из ЕС не является поводом для "празднований".

Великобритания выходит из состава ЕС поздно вечером 31 января (в ночь 1 февраля по московскому времени) спустя три с половиной года после референдума о британском членстве в ЕС.

Теперь для Великобритании наступает переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести еще одни сложные переговоры и согласовали свои будущие отношения.

В переходный период Великобритания будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время, Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, то есть Великобритания будет подчиняться правилам и законам ЕС, но у нее не будет права голоса в блоке.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и ЕС - новое торговое соглашение. Если этого не произойдет, то торговля между ЕС и Великобританией будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно для Лондона и Брюсселя.

1аю бп

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