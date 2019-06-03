Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 2:48

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - О приостановке деятельности посольства страны в Венесуэле объявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"К сожалению, с конца текущего месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут получать дипломатическую аккредитацию при режиме (президента Николаса - ИФ) Мадуро, и срок действия их виз истечет. Таким образом, у нас нет другого выбора, кроме как временно приостановить деятельность посольства Канады в Венесуэле, начиная с этого момента", - говорится в распространенном заявлении министра.

Фриланд отметила также, что "режим предпринял шаги по ограничению возможностей иностранных посольств функционировать в Венесуэле, особенно тех стран, которые выступают за восстановление демократии".

Одновременно Фриланд сообщила, что Канада осуществляет "переоценку статуса венесуэльских дипломатов в Канаде, назначенных режимом Мадуро".

Консульские услуги для граждан Канады в Венесуэле будет осуществлять канадское посольство в соседней Колумбии, говорится в заявлении.

С января Канада признает главой Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны.

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