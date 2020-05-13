Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 16:16

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Возврат туристической отрасли к работе - это императив, которого желают все, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

"Мы все испытываем срочную потребность, чтобы этот сектор снова заработал. От этого зависит вся экономика нашего континента", - сказал Бретон в среду на пресс-конференции в Брюсселе в ходе представления Еврокомиссией принципов и рекомендаций в помощь государствам-членам ЕС по возобновлению в летний сезон туристической активности, замороженной кризисом пандемии COVID-19.

По словам еврокомиссара, "вирус еще останется некоторое время с нами", однако все хотят такого туристического сезона, который пройдет при "хорошем здоровье и полной безопасности" туристов.

Это "деликатное равновесие", признал Бретон. "Нет простых ответов. И мы сегодня не найдем ответов на все вопросы", - добавил он.

"Мы не сможем навязать стране А или стране Б открытие туризма. Государства-члены постепенно снимут ограничения на границах. Речь, конечно, идет о поэтапных, раздельных и неодновременных шагах, при уважении индивидуальных условий каждой страны", - продолжил член ЕК.

При этом он объяснил, что для открытия туристического сезона государствам-членам ЕС необходимо располагать достаточными госпитальными возможностями, возможностями массового тестирования, отслеживания контактов. Больничный сектор, по словам Бретона, должен знать, какие санитарные протоколы следует соблюдать, какое оборудование и снаряжение требуется для приема пациентов.

Еврокомиссар заявил, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией, ЕС все равно должен готовить свою туристическую отрасль к будущему, поэтому, "как в любой другой индустриальной экосистеме, перезапуск туристического сектора должен быть "зеленым", цифровым и устойчивым".

Бретон сообщил, что в Еврокомиссии разработают "дорожную карту" по обеспечению устойчивой и инновационной экосистемы туризма в ЕС. "Иными словами, мы подготовим европейскую повестку по туризму до 2050 года", - пояснил член Еврокомиссии.

1ов др

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