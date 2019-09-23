Лондон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что переговоры по Brexit, запланированные на этой неделе "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не приведут к прорыву в решении проблемы выхода Великобритании из ЕС, сообщил телеканал Sky News.

Джонсон на пути в Нью-Йорк рассказал сопровождающим его журналистам: "Я не хочу вселять веру в то, что в Нью-Йорке будут достигнуты важные результаты".

"Я не настроен пессимистично, мы будем двигаться вперед, но предстоит сделать еще много работы", - продолжил премьер.

Sky News отмечает, что у Джонсона в Нью-Йорке запланированы трехсторонние переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель: лидеры трех стран обсудят ряд вопросов, включая Brexit и Иран. Также Джонсон должен будет встретиться с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

В свою очередь Джонсон также заявил журналистам, что он настроен "сдержанно оптимистически" относительно перспектив заключить с Брюсселем соглашение по Brexit. Так, премьер указал, что многие в ЕС более не настаивают на включение в соглашение положения о "страховочном плане" ("бэкстопе") по ирландской границе. В то же время Джонсон признал, что "несомненно, до сих пор существуют упущения и трудности" в вопросе соглашения.

На просьбу прокомментировать отказ Брюсселя от предложений Лондона по новой сделке по Brexit, Джонсон ответил, что с того момента, как он занял пост премьера, в вопросе Brexit были достигнуты "огромные успехи". Джонсон подчеркнул, что первоначально, кода он стал премьером, "никто не говорил, что существует возможность изменить существующее соглашение", однако теперь ситуация изменилась.

Также премьер выступил в защиту решения приостановить деятельность парламента. Джонсон утверждал, что на протяжении трех лет парламент, по большей части, вел бесплодные дискуссии о Brexit. Однако, отметил Джонсон, у палаты общин будет возможность провести дебаты после саммита ЕС 17 - 18 октября.

В пятницу телеканалу Sky News сообщал со ссылкой на Еврокомиссию, что предложения Великобритании по новой сделке по Brexit не удовлетворили требованиям Брюсселя. По данным телеканала, в документе ЕС говорилось, что предложения Лондона не представляют "законных оперативных решений для "страховочного плана" по ирландской границе. В частности, проект Британии не предусматривал ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между Югом и Севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.

Также в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз заявил, что, несмотря на вероятность заключения сделки с Брюсселем, Британия все равно готовится к "жесткому" выходу из ЕС 31 октября.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!