Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:47

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Никакого роста угрозы со стороны ополченцев, поддерживаемых Ираном, по отношению к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), не было, сообщил представитель коалиции генерал-майор британских вооруженных сил Кристофер Гика.

"В Ираке и Сирии не было повышения угрозы со стороны сил, поддерживаемых Ираном. Мы четко осознаем их присутствие и отслеживаем их вместе с целым рядом других сил, потому что это среда, в которой мы находимся", - приводят западные СМИ слова генерала, сказанные им на брифинге Пентагона.

1кю ар ав

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