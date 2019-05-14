Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 20:30

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Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Никакого роста угрозы со стороны ополченцев, поддерживаемых Ираном, по отношению к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), не было, сообщил представитель коалиции генерал-майор британских Вооруженных сил Кристофер Гика.

"В Ираке и Сирии не было повышения угрозы со стороны сил, поддерживаемых Ираном. Мы четко осознаем их присутствие и отслеживаем их вместе с целым рядом других сил, потому что это среда, в которой мы находимся", - приводят западные СМИ слова генерала, сказанные им на брифинге Пентагона.

По его словам, коалиция не видит изменений в диспозиции и раскладе Сил народной мобилизации (СНМ, шиитская коалиция, сражающаяся на стороне правительства Ирака против террористов - ИФ).

"Конечно, СНМ - это очень широкий диапазон групп. Многие из них уступчивы, и мы не видели никаких изменений в их конфигурации с момента роста напряженности в отношениях между США и Ираном", - отметил он.

При этом Гика опроверг утверждение, что его слова противоречат опасениям, высказанными недавно рядом высших должностных лиц в администрации президента США Дональда Трампа. По их прогнозам, Иран готовит атаку в регионе Персидского залива, возможно, с целью нападения на американские силы в Ираке и Сирии.

5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln.

Во вторник ВМС США сообщили, что направленная на Ближний Восток американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln, вошла в акваторию Аденского залива.

"Я не думаю, что мы противоречим Белому дому", - подытожил Гика.

1кю ар

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