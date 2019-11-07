Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 20:32

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - В Киеве планировали, что президент Украины Владимир Зеленский объявит о расследовании, связанном с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена, в сентябре в ходе интервью каналу CNN, пишет со ссылкой на источники в четверг газета The New York Times.

"Сотрудники Зеленского планировали, что он сделает объявление 13 сентября в интервью с Фаридом Закарией, ведущим ежедневной новостной передачи на CNN. Несмотря на то, что план дать Белому дому публичное заявление, которое он хотел, был в процессе реализации, события в Вашингтоне удержали украинское правительство от какого-либо финального решения и устранили необходимость давать заявление", - пишет издание.

"За два дня до запланированного интервью администрация Трампа разморозила (военную - ИФ) помощь, и офис Зеленского быстро отменил интервью", - отмечает оно.

При этом источники газеты утверждают, что ближний круг Зеленского советовал ему сделать заявление о начале расследования. Они полагали, что нужда в американской помощи перевешивает возможные негативные политические последствия. В частности, в Киеве полагали, что после объявления о начале расследования, Украина может лишиться двухпартийной поддержки в США.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

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