Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 12:09

Париж. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - В Париже в понедельник проходит церемония прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком.

На церемонии, которая проходит в соборе Сен-Сюльпис, присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон, а также десятки лидеров других государств и бывшие французские президенты - Валери Жискар д'Эстен, Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Богослужение в парижском соборе проходит под руководством Архиепископа Парижа Мишеля Опети. В ходе церемонии будут зачитаны тексты, которые семья Ширака сама выбрала для этого мероприятия.

Ранее в понедельник бывшему французскому лидеру были отданы воинские почести в Доме Инвалидом, затем гроб с телом Ширака доставили в Сен-Сюльпис. Кортеж в сопровождении полицейских проехал по набережной Орсе и по бульвару Сен-Жермен.

Позже в понедельник у Макрона и глав государств и правительств, прибывших в Париж почтить память Ширака, состоится обед.

Между тем, в полдень по местному времени (13:00 мск) в память о Шираке зазвонил большой колокол Собора Парижской Богоматери. Таким образом, этот колокол прозвенел впервые с того момент, как в апреле этого года в соборе произошел пожар.

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги. В 15:00 по местному времени в образовательных и общественных учреждениях Франции пройдет минута молчания.

В соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак пятого президента Пятой Республики похоронят в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 годы, а по завершении полномочий отошел от общественной и политической жизни. Он скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где проживал с супругой.

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