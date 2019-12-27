Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 8:43

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Иерусалим. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одержал уверенную победу на выборах лидера правящей партии "Ликуд".

Официальные результаты показали, что Нетаньяху набрал 72,5% голосов. В то время как его основной соперник Гидеон Саар получил 27,5% голосов избирателей.

Ранее Нетаньяху объявил о своей победе.

"Большая победа! Спасибо друзьям и членам "Ликуда" за доверие, поддержку и любовь. С Божьей помощью я приведу "Ликуд" к великой победе на предстоящих выборах и продолжу вести государство Израиль к беспрецедентным достижениям", - написал Нетаньяху в своем твиттере.

Его соперник Саар признал поражение, поздравил Нетаньяху с его победой и заверил его в своей поддержке.

Ожидается, что позднее в пятницу Нетаньяху выступит с речью по итогам выборов.

Ранее сообщалось, что согласно экзит-полам, за Нетаньяху отдали голоса более 71% членов его партии, Саар получил менее 29%.

Отмечается, что явка среди 116 тыс. членов партии составила чуть менее 50%.

Председатель одной из фракций в "Ликуде" Мики Зоар заявил, что результаты праймериз доказали, что в партии поддерживают Нетаньяху, несмотря на его критику в СМИ из-за уголовных дел. В ноябре Нетаньяху предъявили обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Генпрокурор Авихай Мандельблит заявлял, что выдвинутые против премьера обвинения основаны исключительно на собранных уликах и не имеют никакого отношения к политической борьбе в стране.

Нетаньяху в свою очередь заявил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции являются политически мотивированными и направлены на его отстранение от должности.

Таким образом, именно Нетаньяху поведёт "Ликуд" на следующие парламентские выборы и в случае победы на них сможет и дальше оставаться во главе правительства. Следующие выборы в Израиле запланированы на 2 марта 2020 года.

В Израиле в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов. Они состоялись в сентябре. Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать.

После этого Ривлин поручил формирование коалиции лидеру "Кахоль-лаван" Бенни Ганцу, который также сообщил, что не смог сформировать правительство.

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