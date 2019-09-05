Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 11:04

Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Афганистана никогда не заключат соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), заявил в четверг в Кабуле кандидат на пост вице-президента в блоке с нынешним президентом Ашрафом Гани на предстоящих выборах Амрулла Салех.

"Мы никогда не подпишем постыдное соглашение (с талибами - ИФ). Почему "Талибан" так боится людей? Почему "Талибан" не хочет выборов? Народ Афганистана никогда не примет силу", - сказал на предвыборном митинге Салех, который ранее занимал пост министра внутренних дел Афганистана.

"Талибы хотят разделить Афганистан", - подчеркнул политик, которого цитируют афганские СМИ.

В конце прошлой недели спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад представил на одобрение президенту Афганистана проект соглашения, выработанного им и талибами на переговорах в столице катара Дохе. Документ в числе прочего предусматривает проведение в Осло межафганских переговоров о мире.

Халилзад в интервью афганскому телевидению заявил, что эти переговоры могут начаться еще до президентских выборов, которые намечены в Афганистане на 28 сентября.

Накануне пресс-секретарь президента страны Седик Седикки сообщил, что афганские власти выражают обеспокоенность по поводу проекта соглашения между США и талибами и требуют от Вашингтона разъяснений.

"Афганское правительство поддерживает любой прогресс в мирном процессе, который приведет к прочному миру и прекращению войны в Афганистане, но главная озабоченность афганского правительства в соглашении США с талибами - это последствия и опасность", - написал Седикки в твиттере.

"Поскольку бывшие официальные лица и сенаторы США обеспокоены последствиями этого меморандума, афганское правительство также обеспокоено, и поэтому мы призываем внести ясность в этот документ для устранения его опасностей и последствий", - отметил пресс-секретарь.

1ак вв

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