Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 1:42

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус поздравила Стивена Бигана, отвечающего за переговоры с КНДР, с выдвижением на пост заместителя главы внешнеполитического ведомства.

"Мои поздравления другу Стиву Бигану в связи с выдвижением на пост нового заместителя главы Госдепартамента. Я знаю, Вы будете выполнять удивительную работу!" - написала Ортагус в своем твиттере.

В четверг Белый дом заявил о том, что кандидатура спецпредставителя США по КНДР Бигана отправлена на утверждение в Сенат.

Ожидается, что после утверждения он заменит замгоссекретаря Джона Салливана, который претендует на должность посла США в России.

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